المركز الوطني لنقل الدم يدعو المواطنين للتبرع لانقاذ مرضى السرطان والثلاسيميا

2020/04/21 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا المركز الوطني لنقل الدم، الثلاثاء، المواطنين للتبرع به لسد حاجة مرضى السرطان والثلاسيميا .وقال رئيس معاون أقدم في المركز عباس الكعبي لـ /المعلومة/ إن “الحاجة الفعلية لقناني الدم لسد حاجة مرضى السرطان والثلاسيما تقدر ب ٢٥٠ قنينة دم “.وأضاف، أن “النقص الفعلي يقدر ب ٥٠ قنينة “، لافتا إلى أن […]

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