سيناريو التخمة النفطية في الثمانينيات.. هل يتكرر؟

2020/04/21 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هل تعود أزمة النفط في الثمانينيات بكل تفاصيلها إلى المشهد الحالي؟..سؤال بدء يلقي بظلاله القاتمة على أسواق الخام منذ الأمس مع بدء الانهيار الكبير في الأسعار التى بدأت أمس بالخام الأمريكي تلاها اليوم برنت.والإجابة تأتي على لسان جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي، الذي حذر اليوم الثلاثاء، من أن […]

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