2020/04/21 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: مغادرة 78 مواطناً ضمن العائدين من الكويت الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: مغادرة 78 مواطناً ضمن العائدين من الكويت الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).