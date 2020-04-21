الجيش العراقي يصدر توضيحا بشأن فتح المنطقة الخضراء ببغداد

2020/04/21 | 16:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن فتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام المواطنين....

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