صالح والحلبوسي يبحثان آليات مواجهة كورونا

2020/04/21 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد.

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