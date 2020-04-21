مقتل 9 عناصر من حزب الله وميليشيات إيرانية بقصف إسرائيلي شرقي حمص

2020/04/21 | 16:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بادية #حمص ليلة أمس الإثنين، دوي انفجارات ضخمة، تبين أنها ناجمة عن صواريخ إسرائيلية، استهدفت بعض القواعد والمواقع العسكرية الإيرانية في منطقة #تدمر.وقالت وكالة “سانا” الرسمية، إن الدفاعات الجوية التابعة لـ #الجيش_السوري تصدت…

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