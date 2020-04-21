الأمم المتحدة: الوباء سيضاعف جوع الفقراء

2020/04/21 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء الإغلاق في العديد من القطاعات إثر تفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى اللحظة أرواح أكثر من 170 ألف شخص في 193 دولة وإقليم، حذرت الأمم المتحدة من تضاعف معدلات الجوع لا سيما في البلدان الفقيرة.فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء أن عدد […]

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