محافظ واسط يعلن عودة الحياة لطبيعتها في اقضية ونواحي المحافظة

2020/04/21 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، عودة الحياة الى طبيعتها لاقضية ونواحي الم...





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