2020/04/21 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الثلاثاء، بحجر مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع أبنائها.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ المثنى يوجه بحجر مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع أبنائها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ المثنى يوجه بحجر مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع أبنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).