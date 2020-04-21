صحة البصرة تعلن مغادرة 78 مواطناً من العائدين من الكويت للحجر الصحي

2020/04/21 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية صحة محافظة البصرة، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، مغادرة 78 مواطناً من العائدين من الكويت الحجر الصحي.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "78 مواطناً من العائدين من الكويت غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا".

واضاف البيان أن "من اصل 153 شخصا خضعوا للحجر الصحي بمنطقة الرميلة الشمالية بعد عودتهم من الكويت".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، أعلنت السبت (18 نيسان 2020)، دخول 153 عراقياً للبلاد من العالقين في الكويت.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن "153 وافدا عراقيا من العالقين في دولة الكويت، دخلوا عبر منفذ سفوان"

بغداد اليوم- واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، عودة الحياة الى طبيعتها لاقضية ونواحي المحافظة، ابرزها ناحية شيخ سعد التي سجلت عددا من الاصابات بفيروس كورونا في وقت سابق.

وذكر المكتب الاعلامي للمياحي، في بيان تلقت (ب

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن تقليص الرواتب دون القيام بتعديل سلمها يعد مخالفة للدستور، مبيناً أنه لا يمكن تقليل أو تقليص الرواتب على أساس الخدمة والشهادة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم- السليمانية

تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة السليمانية، احتجاجا على حكومة اقليم كردستان لعدم تقديم المساعدات لهم.

وقا أحد المحتجين، في حديث لـ (بغداد اليوم): "فقدنا الثقة بحكومة الاقليم التي قطعت رواتبنا

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