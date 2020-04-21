بينهم متهم بـ”الدكة العشائرية”.. اعتقال عدد من المطلوبين شمال ذي قار

2020/04/21 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بجريمة الدكة العشائرية شمالي المحافظة.وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار نفذت ممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية، اسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا […]

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