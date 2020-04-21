2020/04/21 | 16:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة العراق تغادر مسقط الى بغداد على متنها 153 مواطناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة العراق تغادر مسقط الى بغداد على متنها 153 مواطناً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة العراق تغادر مسقط الى بغداد على متنها 153 مواطناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).