عمليات بغداد: حصلت مشاجرة ظهر اليوم بين المتظاهرين وصاحب محل تكييف بساحة الخلاني

2020/04/21 | 16:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل احداث ساحة الخلاني التي جرت بين المتظاهرين واصحاب المحال التجارية.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير تتخذ الاجراءات القانونية اصوليا، بعد وقوع مشاجرة بين احد أصحاب المحال التجارية المدعو (ج.



ص) والمتظاهرين بعد أن تعرض للضربة من قبل مجموعة من المتظاهرين سبقتها مشادة كلامية، وقيام ثلاثة مسلحين من أقرباء صاحب المحل التجاري بفتح النار من خلال بنادق نوع كلاشنكوف على المتظاهرين باتجاه ساحة الخلاني".

وتابعت "كما قدم عدد من اصحاب المحال شكوى من خلال مركز الشرطة، ومازالت الاجراءات القانونية مستمرة بحقهم جميعاً".

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