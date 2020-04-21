 ديرالزور: قتيل وجريح من “الثوري الإيراني” باشتباكات مع “الفرقة الرابعة”

2020/04/21 | 16:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – قُتل عنصر من ميليشيا #الحرس_الثوري الإيراني وأصيب آخر، مساء أمس الإثنين، بنيران عناصر من #الفرقة_الرابعة التابعة للجيش السوري، في ريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل «الحل نت» إن «دورية مشتركة للميليشيا الإيرانية والفرقة الرابعة، عثرت على خزان كبير…

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