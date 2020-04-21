بيعٌ وشراء في حكومة الكاظمي.. لماذا تُصرّ “العصائب” على وزارة الثقافة؟

2020/04/21 | 16:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من إحاطة رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسرية تامة، إلا أن بعض التسريبات تؤكد وجود عروض لشراء وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة.وتتحدَّث مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات أن…

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