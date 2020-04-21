واسط تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا لأكثر من ١٤ يوما

2020/04/21 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطاكد محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لأكثر منذ أكثر من أسبوعين.وقال المياحي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “نعلن عودة الحياة الطبيعية في واسط، بعد عدم تسجيل لأي إصابة جديدة لأكثر من ١٤ يوم”.وأشار الى أن “هذا لا يعني بأي شكل من […]

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