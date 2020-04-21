مسؤول ايراني يصرح بأن بلاده تتابع قرار البرلمان العراقي بأخراج

2020/04/21 | 16:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دخلت إيران مجدداً على خط السياسة والشؤون الداخلية العراقية، في وقت يكافح رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الذي شدد سابقاً على ضرورة عدم تبعية الحكم لأي جهات خارجية، من أجل تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع أزمتي النفط وفيروسكوروناالمستجد.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المس...

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