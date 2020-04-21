موسكو: نراقب أسعار النفط ولا نرى أمرا كارثيا

2020/04/21 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت موسكو أن الكرملين يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء إلى “أن الكرملين يراقب عن كثب ديناميكيات التغيرات في أسعار النفط، في الواقع […]

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