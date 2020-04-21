الخارجية تعلن مغادرة رحلة على متنها 153 عراقيا من مسقط الى بغداد

2020/04/21 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مغادرة رحلة على متنها 153 عراقيا من العاصمة العمانية مسقط الى بغداد.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”الرحلة الاستثنائيّة الأولى غادرت من مسقط إلى بغداد”.واضاف، ان”على متنها نحو (153) لإجلاء العراقـيّين العالقين في سلطنة عُمان”.انتهى

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