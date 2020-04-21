السلطات تدين المواطنين لعدم الالتزام بالتحذيرات وترتكبه بدورها: حشد من ضباط الشرطة الاتحادية يزور مجلس عزاء! (صور)

2020/04/21 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بينما تحرص وزارة الصحة وخلية الأزمة ووزارة الداخلية، على إدانة المواطنين بشكل مستمر لعدم التزامهم بالتحذيرات والتوصيات الصحية، وبالرغم من منع مجالس العزاء والمناسبات الذي جدد القرار الحكومي الأخير التأكيد عليه، إلا أن السلطات مازالت تمارس “الخروقات الصحية” بدورها.واعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان اليوم، قيام قائد قوات الشرطة الاتحادية […]

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