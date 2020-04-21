محافظ المثنى يوجه بحجر مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع أبنائها

2020/04/21 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنىوجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، بحجر مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع أبنائها.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ المثنى تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن الأخير “ترأس اجتماعا بحضور قائد شرطة المثنى، ومدير عام الصحة والكوادر الطبية والصحية، لوضع الإجراءات اللازمة لحصر الإصابات الأخيرة في المحافظة وحجر المناطق التي اكتشفت […]

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