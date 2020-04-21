إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في النجف

2020/04/21 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اتلفت فرق الرقابة الصحية التابعة الى قطاع النجف الجنوبي، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور يحيى بستان الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، ان “فرق الرقابة الصحية التابعة للقطاع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة في […]

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