اشتباكات طاحنة بين الفصائل الموالية لتركيا في “رأس العين”… ما الأسباب؟

2020/04/21 | 17:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #رأس_العين شمالي #الحسكة، ظهر أمس الإثنين، اقتتالاً عنيفاَ نشب بين الفصائل الموالية لـ #تركيا وسط المدينة، واستمر إلى ما بعد منتصف الليل.وذلك نتيجة خلافات تخص اقتسام أرباح (الإتاوات) المفروضة على الأهالي.واندلعت…

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