مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس في محافظة المثنى يصل مراحله الأخيرة

2020/04/21 | 17:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل فرق الحشد الشعبي التخصصية انجاز مستشفى الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في محافظة المثنى اذ وصل الى مراحله الأخيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس الذي شيد على ارض مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى وصل إلى مراحله الأخيرة وبوقت قياسي ضمن جهود حملة وعي

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