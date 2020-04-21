السلطات الإيرانية تُعدم شاباً أُدين بجريمة ارتكبها قبل بلوغ 18 عاماً

2020/04/21 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة حقوقية، عن قيام السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق شاب، على الرغم من عدم بلوغه السن القانونية وقت ارتكابه الجريمة.

وأوضحت منظمة “هنكاو” المعنية بحقوق الانسان، ان السلطات المسؤولة عن سجن مدينة” سقز ” شرقي البلاد، اعدمت فجر اليوم الثلاثاء، الشاب شايان سعيد بور، وهو من القومية الكردية، بعد ان كان قد اعتقل عام الفين وخمسة عشر، بزعم تورطه بقتل شخص من أهالي مدينته.

وفي السياق ذاته كان الخبير المعني بحقوق النسان في الأمم المتحدة جاويد رحمن، قد أشار إلى شمول أكثر من ثمانين جريمة في إيران بعقوبة الإعدام، من بينها جرائم لا تعتبر خطيرة وفق المعايير الدولية، داعيا إلى إيقاف فرض عقوبة الإعدام بحق الأطفال بشكل عاجل.

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