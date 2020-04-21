2020/04/21 | 17:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مبلغ 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تقود لزعيم تنظيم داعش الجديد.وذكر البرنامج في بيان، "منذ اب أغسطس الماضي، لا يزال البحث جار عن زعيم تنظيم داعش الجديد الحاج عبد الله، من لديه معلومات يرجى تقديمها وله مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار".وأنشئ هذا البرنامج بموجب "قانون مكافحة الإرهاب الدولي" الصادر سنة 1984، وبموجب هذا البرنامج، يجوز لوزير الخارجية أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها حسب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية، وتمنع حدوث مثل تلك الأعمال في المقام الأول، وتؤدي إلى مكان أي زعيم بارز، أو تعيق تمويل هذه الأعمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تخصص 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تقود لزعيم داعش الجديد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تخصص 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تقود لزعيم داعش الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).