2020/04/21 | 17:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تطهير "الاف الكيلومترات"، من "الجيوب الإرهابية"، في عملية امنية مشتركة شمالي شرق ديالى، وفيما بيّن أن العملية تضمنت تفكيك منازل مفخخة وتفجير عبوات ناسفة، أكد أن الهدف منها تامين عودة نازحي هذه المناطق.وقال آمر اللواء 24-حشد شعبي في محافظة ديالى العقيد أحمد السعدون في حديث لشفق نيوز، ان "قوات من اللواء وبالاشتراك مع الوية الرابع و23، ونداء ديالى في الحشد الشعبي، و الصنوف الساندة من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي والشرطة العراقية، شنت عمليات امنية واسعة في حوض الوقف (17 كم شمالي شرق بعقوبة) ، شملت مناطق شمال زاغنية و زور الكبه والمناطق المحيطة بها واطراف قرية ابو كرمة"، مبينا ان "العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة".وأضاف السعدون أن "العملية اسفرت عن تطهير الاف الكيلومترات من المناطق الزراعية من الجيوب الارهابية وتفجير عدد من العبوات الناسفة وتفكيك عدة منازل مفخخة كانت تستخدم كمأوى للعناصر الارهابية في تلك المناطق"، مبينا ان "الهدف من العملية تأمين المناطق المذكورة بالكامل وإعادة بقية النازحين الى مناطقهم".وتعد مناطق "حوض الوقف" شمالي شرق بعقوبة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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