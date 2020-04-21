بسبب كورونا.. فرنسا تعلن وقف الطيران من وإلى دول خارج منطقة شنغن

2020/04/21 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وزيرة المواصلات والبيئة الفرنسية، إليزابيت بورن، عن الوقف شبه التام للطيران بين فرنسا والدول الواقعة خارج منطقة شنغن، في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا.وفي حديث نقلته إذاعة RTL الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة: “لم تعد هناك رحلة دولية واحدة على ما يبدو من وإلى خارج منطقة شنغن”.وأشارت إلى أن الرحلات التي جرى […]

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