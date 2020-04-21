وظائف مطلوبة .. - قاسم حسن محاجنة

2020/04/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسن_محاجنة منذ عدة سنوات ، تصلني على البريد الالكتروني يوميا ، قائمة بالوظائف المتوفرة في سوق العمل الإسرائيلي ...



ويكون الطلب كبيرا في العادة ، على المختصين بالهايتك ، ووظائف لعاملات نظافة أو مُساعدات للمسنين ...وبالأمس وصلتني كالعادة قائمة بالوظائف المطلوبة ، ولنتذكر بأننا في عصر الكورونا ، حيث بلغت نسبة البطالة لدى شريحة الأجيرين ما يقارب ال- 30% ، بينما بلغت النسبة لدى شريحة المستقلين الصغار ال- 60%.......

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