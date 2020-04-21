كورونا العصر، الخفي الصامت وسيد البطالة مع المدون علي غانم و المدون مهدي العامري من مثقفي آل تويتر، بؤرة ضوء .الحلقة السادسة - فاطمة الفلاحي

2020/04/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي مادام يستمر الفاسدون والمنافقون، العابرون لكل الأنظمة في العملية السياسية، من الصعب إحداث التغيير.



لأن الساسة وقادة الأحزاب شيمتهم المناورة والكذب، وازدواج الشخصية، وهم الأكثر قدرة على انتقاد الفساد والدعوة للتطهير من المفسدين..يجيبنا المدون علي غانم على الأسئلة في أدناه:-أيهما أشد فتكًا، تفشي جائحة كورونا أم يتسلل الإفلاس لاقتصاد الدول ؟- أيهما أشد فتكًا ازدياد نسبة البطالة أم......

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