اطباء ميسان ينجحون برفع ورم مستعصي بالدماغ لشاب عشريني

2020/04/21 | 17:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الثلاثاء،عن تمكن فريق طبي من جراء عملية رفع ورم مستعصي بالدماغ لشاب عشريني في العمارة وقال مدير إعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان فريقا طبيا في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور الحسن عبد الرحيم اختصاص جراحة الجملة العصبية نجح في اجراء عملية رفع ورم مستعصي في الدماغ لشاب من اهالي […]

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