2020/04/21 | 17:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط عند أقل مستوى في عقدين

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