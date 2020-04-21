2020/04/21 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنّام، اليوم الثلاثاء ، افتتاح طريق جديد بين محافظتي بغداد والأنبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( افتتاح طريق جديد بين بغداد والأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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