افتتاح طريق جديد بين بغداد والأنبار

2020/04/21 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنّام، اليوم الثلاثاء ، افتتاح طريق جديد بين محافظتي بغداد والأنبار.

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