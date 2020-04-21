هوشيار عبدالله يدعو الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند

2020/04/21 | 17:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا النائب هوشيار عبدالله وزارة النقل الى التدخل لإعادة 148 عراقياً عالقين في الهند، مؤكداً أن بينهم مصابون بأمراض مستعصية .وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بتويتر :” أدعو وزارة النقل الى تنظيم رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية لإعادة 148 عراقياً عالقین في الهند إلى العراق “.وأضاف […]

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