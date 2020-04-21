التعليم العالي تحدد موعد الامتحانات النهائية

2020/04/21 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، بيانا حددت فيه موعد الامتحانات النهائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجامعات العراقية تعمل حالياً على إنهاء الكورس الثاني عبر المنصات الالكترونية والامتحانات النهائية ستجري بعد انتهاء حظر التجوال والعطلة الاجبارية ".

واضاف البيان ان "وزارة التعليم واحدة من مؤسسات الدولة التي تعتمد قراراتها وفق ما تصدره خلية الازمة الحكومية، فيما يخص استمرار تعطيل دوام الجامعات والكليات، واستمرار حظر التجوال الجزئي او الشامل ".

وتابع انه "ما يخص اكمال المواد الدراسية للكورس الثاني عملنا كما عملت الدول الاخرى بإنشاء المنصات الالكترونية وهي اجراء بديل"، لافتا إلى أن "الجامعات لا تزال تعمل وفق هذا النظام من اجل التواصل مع طلبتها واكمال المواد المطلوبة وتهيئة الطلبة لخوض الامتحانات النهائية".

ودعا العربي، بحسب البيان "الطلبة إلى مواكبة حضور المحاضرات الالكترونية والمثابرة على متابعة المواد من اجل الاستعداد لخوض الامتحانات النهائية بعد العطلة الاجبارية التي فرضت بسبب فيروس كورونا وكذلك رفع حظر التجوال كلياً".

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