2020/04/21 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الانبار

أكد المتحدث باسم صحة الأنبار أنس العاني، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن العوائل العائدة من إقليم كردستان والمحافظات الأخرى وجدت جميع المستلزمات اللازمة في الاماكن التي حجرت فيها.

وقال العاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إدارة المحافظة جهزت فندقا كاملا لحجر العوائل العائدة من محافظات اقليم كردستان"، مبينا أنه "تم فحص العوائل في أربيل وأثناء دخولهم الى الأنبار وكانت نتائج الفحص سليمة ولم تظهر أية إصابات، وسيخرجون لمنازلهم بعد انتهاء مدة الحجر الصحي".

وأضاف أن "بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تريد خلق أزمة بالمحافظة في محاولة لاستهداف الكوادر الطبية التي قامت بدور كبير لمنع تفشي فيروس كورونا داخل الأنبار".

وحصلت (بغداد اليوم) الاحد الماضي، على صور توثق الحالة التي يعيشها، عدد من أهالي محافظة الانبار في حجرهم الصحي، ومن بينهم من يمضون ليلتهم في الممرات بين الغرف، وعلى السلالم.

وناشد المحجورون خلية الأزمة المحلية في الأنبار، إلى الالتفات إليهم، وتخصيص موقع آخر، يتسع لإعدادهم.

وكانت محافظة اربيل ، قد نسقت مع محافظة الانبار، من أجل إعادة نحو 250 أنباريا كانوا عالقين في الاقليم بالتزامن مع اجراءات حظر التجوال الوقائي في الاقليم.

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، ودعمها لتحقيق الإصلاح، بحسب البيان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، حقيقة خلاف القوى السياسية الشيعية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأ

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، عن قرب إغلاق مواقع الكترونية تحرّض على العنف وكسر حظر التجوال.

وقال وزير الاتصالات، نعيم ثجيل الربيعي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إنه "وجه بإغلاق المواقع الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد ان أمضوا حجرهم على السلالم.. صحة الانبار تعلق على صور للمحجورين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد ان أمضوا حجرهم على السلالم.. صحة الانبار تعلق على صور للمحجورين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).