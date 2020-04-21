في ظل أزمة كورونا، تعود آبار النفط، لتثير غضب أهالي بعشيقة وبحزاني

2020/04/21 | 17:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر في نهاية العام الماضي (19 نوفمبر 2019) ظهرت شركات حفر آبار نفط على جبل بحزاني/ ناحية بعشيقة، لحفر آبار النفط، والتي أثارت غضب اهالي بعشيقة وبحزاني، وخصوصا البيوت القريبة من الجبل، مثل “محلة العين” في بحزاني، مما لعملية الحفر والتنقيب والنفط من روائح كريهة وأخنة سامة، تسبب الكثير بالأختناق …

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