2020/04/21 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة بالسليمانية إحتجاجا على قطع أرزاقهم من قبل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة بالسليمانية إحتجاجا على قطع أرزاقهم من قبل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة بالسليمانية إحتجاجا على قطع أرزاقهم من قبل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).