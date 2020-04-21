قرار جديد من المرور العامة بشأن مركبات النقل الجماعي

2020/04/21 | 17:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قررت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، منع سير مركبات النقل الجماعي، أكثر من 5 ركاب، من السير داخل بغدا...

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