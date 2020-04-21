2020/04/21 | 17:18 - المصدر: الغد برس

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محافظ المثنى يوجه بحجر المناطق التي ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص

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محافظ المثنى يوجه بحجر المناطق التي ظهرت فيها إصابات بكورونا وفحص جميع سكانها

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