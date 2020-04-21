2020/04/21 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، بحجر المناطق التي اكتشفت فيها إصابات بفيروس كورونا لمنع انتشاره في المناطق الاخرى.وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "ترأس اجتماعا بحضور قائد الشرطة، ومدير عام الصحة والكوادر الطبية والصحية، لوضع الإجراءات اللازمة لحصر الإصابات الأخيرة في المحافظة وحجر المناطق التي اكتشفت فيها".وأضاف انه "وجّه بأن تذهب الكوادر الطبية والصحية الى المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات وحجرها وفحص جميع أبناء المنطقة، مع حملة للتعفير والتعقيم، وتوزيع السلات الغذائية".وبين ان "مدة الحجر ستنتهي بعد ظهور نتائج الفحص الطبي للملامسين"، مشيراً الى ان "هذه الإجراءات الهدف منها الحيلولة دون زيادة الإصابات في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يوجه بحجر المناطق التي سجلت إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يوجه بحجر المناطق التي سجلت إصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).