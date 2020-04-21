السلطات الاوكرانية تمنع هبوط طائرة عراقية لنقل الرعايا العالقين في كييف

2020/04/21 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت السفار العراقية في اوكرانيا، اليوم الثلاثاء، انها على اتصال مستمر بالجهات الأوكرانية المعنية بالتصاريح الجوية وحركة الطائرات، مؤكدة انها أرسلت أكثر من مذكرة رسمية "ترجوهم" فيها السماح لهبوط الطائرة العراقية وتسهيل عودة العراقيين من كييف الى بغداد.وذكرت السفارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "السفير العراقي المعتمد لدى أوكرانيا، وجه جميع موظفي القسم القنصلي في السفارة باستقبال اتصالات أبناء الجالية في أوكرانيا يومياً، لتسجيل أسماء وعناوين وأرقام هواتف الراغبين بالعودة الى العراق".وبينت أن "الجانب الأوكراني متشدد للغاية فيما يتعلق بمنح التصاريح الجوية لهبوط واقلاع أي طائرة من أراضيه، ويفرض اجراءات غاية في التعقيد قبل منح التصاريح لأي دولة واي طائرة، ولم يستثني من تلك الإجراءات سوى الطائرات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على أراضيه".وأكدت السفارة انها على "اتصال مستمر بالجهات الأوكرانية المعنية بالتصاريح الجوية وحركة الطائرات، حيث أرسلت السفارة أكثر من مذكرة رسمية إلى الجهات الأوكرانية، ترجوهم فيها السماح لهبوط الطائرة العراقية وتسهيل عودة العراقيين من كييف الى بغداد، لكن الجهات الأوكرانية لم ترد على مذكرات السفارة لغاية صباح هذا اليوم".يذكر أن عدد العراقيين في اوكرانيا الراغبين بالعودة الى العراق بلغ 225 مواطناً حتى هذه اللحظة.وما زلوا بانتظار الرد الرسمي من الجانب الأوكراني لتحديد موعد معين لهبوط الطائرة العراقية ومن ثم اقلاعها من مطار كييف الدولي.

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