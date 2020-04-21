البنك المركزي يستعد لإقراض الحكومة لتأمين رواتب الموظفين

2020/04/21 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الثلاثاء، أن البنك المركزي العراقي مستعد لأقرض الحكومة لتأمين رواتب الموظفين في حال استمرار انهيار أسعار النفط.وقالت عضو اللجنة ميثاق ألحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “البنك المركزي ابلغ لجنة الاقتصادي والاستثمار النيابية عن استعداده بتقديم القروض المالية للحكومة للمشاريع الاستثمارية وتأمين رواتب الموظفين”، لافتة إلى إن […]

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