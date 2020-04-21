إعادة العمل بالمستشفى اللبناني في ميسان

2020/04/21 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت خلية الازمة في ميسان،الثلاثاء،عن موافقة رئيسها محافظ ميسان علي دواي على إعادة فتح مستشفى الجامعة اللبنانية في ميسان .وقال بيان الخلية ان المعلي دواي وافق على اعادة فتح مستشفى الجامعة اللبناني وحسب الشروط المفروضة عليهم.واشار الى اخذ التعهدات القانونية من إدارة المستشفى لمزاولة العمل، موضحا انه التعهد بالالتزام بسعر الكشفية […]

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