اتلاف طنين من المواد الغذائية التالفة في النجف

2020/04/21 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، عن اتلافها طنين من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فرق الرقابة الصحية التابعة للقطاع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة، نفذت حملة صحية مشتركة اسفرت عن العثور على ما مجموعه طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري مختلفة الانواع والمناشئ".وأضافت انه "تمت مصادرتها ونقلها واتلافها في منطقة الطمر الصحي في حي الحرفيين".ودعت الدائرة المواطنين في كافة انحاء المحافظة الى "التأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية قبل شرائها حفاظا على سلامتهم".

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