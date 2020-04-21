بعد الاساءة للشعب العراقي.. فنانة مغربية تتبرأ من شقيقتها

2020/04/21 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتبرأت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عبر حسابها على موقع "انستغرام" من فتاة معروفة في الوطن العربي بـ "سارة"، تدعي دائما أن لها صلة قرابة تجمعها بالفنانة، وأنهما شقيقتان بعد حادثة تهجمها على الشعب العراقي في مقطع فيديو سابق جمعها مع ناشط سعودي.ونشرت بطمة منشوراً عبر "انستغرام" كتبت فيه: "حبابي الجمهور العراقي والخليجي، لكم مني كل الاحترام والتقدير، أريد أن أحيطكم علما أن دنيا بطمة خواتها اثنين فقط، أختي الكبيرة ابتسام بطمة وأختي الصغيرة إيمان بطمة، فقط لا غير، وأي أحد ثاني لا يمثلني ولا أعرفه أبدا وشكرا لكم".ويأتي هذا التوضيح بعدما تسببت الفتاة المنتحلة لشخصية "شقيقة دنيا بطمة"، في جدل مع الشعب العراقي أثناء استضافتها من طرف الناشط السعودي، ريان جيلر، عبر مقطع فيديو "لايف" على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، ووصفها للعراقيين بـ"المنافقين والخونة".وقالت سارة: "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة..لأنهم أهل النفاق والشقاق"، وفي محاولة من ريان جيلر لتدارك الموقف، قال: "أهل العراق على راسي هم فئة كبيرة من جمهوري..أنا مالي دخل باللي بتقوليه..خلاص يا سارة ..أحب أقول للعالم كبروا راسكم".ولكن واصلت الشابة المذكورة هجومها على أهل العراق، معلقة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم..انتوا الي دمرتوه عشان الفلوس..أنا تاج راسكم..أنا ما أبلعهم..أهل العراق هم أهل النفاق والشقاق".ودفع موقف سارة، ريان جيلر بأن يقدم اعتذاره للشعب العراقي، عبر تطبيق الـ"ستوري" الخاص بحسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، معلقًا: "العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض".

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