بعد تسجيل 60 اصابة بأربعة ايام..صحة البصرة تطالب بتجديد الحظر بالمحافظة

2020/04/21 | 17:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف مصدر مسؤول في خلية الازمة، الثلاثاء، عن توجيه دائرة صحة البصرة طلبات الى خلية الازمة في بغداد والى المحافظ بتجديد حظر التجوال في المحافظة وعدم شمولها برفع الحظر الجزئي واستئناف الدوام خوفا من تفشي الوباء لكثرة الاصابات.وقال المصدر لوكالة / المعلومة / ان “صحة البصرة وجهت طلبات رسمية الى خلية الازمة في […]

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