بالوثيقة.. صحة البصرة تطالب بتشديد حظر التجوال في المحافظة بعد ارتفاع إصابات كورونا

2020/04/21 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

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