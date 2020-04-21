2020/04/21 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةإعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن صراعا خطيرا يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية.وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة “ستانفورد” خلال مقابلة مع إذاعة “أيخو موسكفا” (صدى موسكو) اليوم الثلاثاء: “أخشى أن يكون الوضع بين الولايات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي أميركي يتوقع صدام جديد مع الصين بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي أميركي يتوقع صدام جديد مع الصين بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).