تفاصيلٌ جديدةٌ بخصوص مرض زعيم كوريا الشمالية

2020/04/21 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال مصدران بحكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن “الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ليس مريضا بشدة”، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه خضع لعملية خاصة بالقلب والأوعية الدموية.وقال المصدران حسبما نقلت وكالة رويترز، إن “التقارير الخاصة بصحة كيم غير صحيحة، ولا توجد إشارات غير عادية واردة من الشمال.وأفاد تقرير صادر في كوريا الجنوبية […]

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